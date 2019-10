Mario Hart cambió radicalmente de look y Korina Rivadeneira lo troleó

Mario Hart cambió radicalmente de look al llegar al programa con inusual color de cabello que no pasó desapercibido. El piloto fue acompañado por Korina Rivadeneira, quien lo troleó en vivo por su nueva apariencia.

"Me sorprendió. Me dijo rosado y esto es fuxia. Rosado es pastelito, pero esto. Solo un look me molestó bastante. Eran trenzas horrorosas que tenía. Horrible", confesó Korina Rivadeneira sobre el look de su esposo.

