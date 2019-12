Laura Bozzo enfureció en plena entrevista por críticas por "cirugías"

¡No hace caso! Laura Bozzo ha sorprendido a sus fans en redes sociales por su cmabio de apariencia, que muchos han atribuido a alguna cirugía estética, algo que ella ha de negado de manera contundente durante una entrevista.

➤ Mira: Amy Gutiérrez se convirtió en Susy Díaz y se lució con divertida parodia

La conductora de televisión aseguró que su nuevo look se debe a la ayuda de su maquillador profesional y a un tratamiento de belleza. "Me tengo que cortar para jalar un poco más", bromeó.

Al ser consultada por las críticas de las que ha sido víctima en las redes sociales, Bozzo dijo: "Me encanta. Yo me amo a mí misma y mientras que yo me ame a mi misma. lo que opinines los demás me importa un *** Yo me veo regia, me pongo bikini, ¿y qué?", sostuvo.

➤ TAMBIÉN MIRA

Michelle Soifer tuvo inesperada "caída" en pleno baile con Giuseppe Benignini

Todos los episodios de El show después del show en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!