Jefferson Farfán: ¿Melissa Klug lo demandará por incluir a sus "hijos" en película?

Melissa Klug se encuentra incómoda porque sus hijos fueron incluidos en la película de Jefferson Farfán sin su permiso. En su visita al Show, después del show, la empresaria contó que nadie habló con ella sobre el tema, pese a que hay un acuerdo de no referirse a sus pequeños.

Tras confirmar que no estará en la película "El 10 de la calle", pese a que compartió once años de su vida con Jefferson Farfán, la popular "Blanca de Chucuito" reveló que recién al ver el tráiler se enteró de la aparición de sus hijos en la ficción.

“A mí no me han consultado absolutamente nada. Es más, ahí veo episodios donde salen mis hijos, nosotros tenemos un acuerdo donde no pueden figurar. Entonces, a mí nadie me ha pedido permiso, no he recibido ni una carta ni nada, pero bueno eso ya mi abogado lo está viendo”, advirtió Melissa Klug.

