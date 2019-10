¿Flavia Laos anunció que se casará con Patricio Parodi?

Flavia Laos llegó por primera vez al programa y se sometió a responder a las preguntas bomba sobre su vida amorosa. La bella actriz quedó impactada al revelar inesperada noticia sobre Patricio Parodi. ¿Se casarán?

➤ Mira: ¿Flavia Laos se pondría celosa de que Patricio Parodi conduzca con Sheyla Rojas?

Renzo Schuller aseguró que Flavia Laos ya está buscando vestidos de novia a un año de su relación y ella no dudó en afirmar: "No miras que he venido de blanco. Ya me estoy preparando". La pareja de Patricio Parodi confesó que le gustaría casarse algún día.

Todos los episodios de El show después del show en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!