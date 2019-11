Christian Domínguez se molestó con Isabel Acevedo por viajar a Punta Cana.

Christian Domínguez no se quedó tranquilo e hizo notar su incomodidad por la actitud que tuvo Isabel Acevedo al utilizar los pasajes que él compró para viajar a Punta Cana. La bailarina compartió algunas fotos del paradisiaco viaje junto a una amiga a través de su cuenta de Instagram.

"Si va a pasar eso (ir a Punta Cana), debería estar callada y no hacer nada. Me molesta porque encima postea (fotografías) y hace muchas más cosas. No sé qué pasa por su mente, pero me molesta que pase esto. Ese paquete lo compré yo para viajar con mi familia. Si yo fuera (Isabel), lo correcto es no viajar", sostuvo Christian Domínguez.

