Christian Dóminguez: Ethel Pozo le envió fuerte mensaje tras descubrirse mentira

¡Mucha molestia! Después enterarse de que Christian Domínguez no fue totalmente sincero con su justificación tras no llegar El show después del show como se había coordinado, los conductores expresaron su molestia por la actitud del cantante.

Ethel Pozo y Renzo Schuller explicaron con pruebas lo acordado previamente a la presentación del líder de la Gran Orquesta, pero grande fue su sorpresa cuando su representante les informó que no llegarúa debido a un imprevisto muy lejos de los estudios.

Sin embargo, otro programa se dio a conocer que Domínguez fue captado a pocas cuadras de las instalaciones de América Televisión, eso causó mucha incomodidad en los conductores, quienes afirmaron que hubiesen preferido que sea más sincero con ellos y no se cometa una falta de respeto al público que ya esperaba por su entrevista.

"La verdad es que siempre he dudado un poco de la palabra de Christian porque no comparto muchas de sus actitudes. Yo le quisiera decir a Magaly (Medina) que Christian no me ha plantado aquí porque yo no acordaría una reunión con él, pero sí a los televidentes, a este programa y a América Televisión", sostuvo Ethel Pozo sobre el ex de Isabel Acevedo.

Los conductores mostraron pruebas de su coordinación con Christian Domínguez

