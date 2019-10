Briyit Palomino: "Quise que gane Miluska"

Briyit Palomino sorprendió con sus declaraciones en El show después del show. La popular "vampiresa de la cumbia" confesó que quiso que gane Miluska Eskenazi. Esta revelación tomó por sorpresa a Renzo Schuller, Ethel Pozo y Adolfo Aguilar, quien fue invitado especial del programa.

Briyit Palomino reapareció luego de ser eliminada en El artista del año y contó cómo vivió su última gala y que respetaba la decisión del jurada.

Adolfo le preguntó cómo así se olvidó la letra de la canción y Briyit respondió: "Son los nervios, quisás por querer cantar bien uno se desconcentra un poco", contó la cantante de cumbia.

En otro momento Renzo Schuller le preguntó si estaba de acuerdo con la votación y ella reveló: "En mi inconsciente quise que gane mi compañera, yo lo coversé antes y yo sí quise que gane Miluska, no fue ahora por eso, yo sí me olvidé la letra, pero me gustaría que gane".

