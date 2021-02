Robotín estará en El Reventonazo de la Chola para confesar su verdad sobre paternidad

Muy apenado, Robotín hablará acerca de sus hijas y todo lo que vivió en estos últimos días.

Alan Castillo "Robotín" estará en exclusiva en El reventonazo de la chola para confesar cómo ha vivido estos últimos días tras enterarse que sus dos últimas hijas no son de él. "Mucha gente se burla cuando me pongo así. Me duele porque he expuesto a mis hijas.", revelará el artista.

Asimismo las conductoras de América Hoy, Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes, así como el conductor de La banda del chino, Aldo Miyashiro, serán parte de la nueva temporada del programa.

