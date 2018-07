Leslie Shaw reveló lo que opina sobre el éxito de Mario Hart en Venezuela.

Leslie Shaw habló en exclusiva en El reventonazo de la Chola sobre su expareja Mario Hart. La cantante tuvo una inesperada respuesta sobre el éxito que tiene el integrante de Esto es guerra en Venezuela.

"Yo le deseo lo mejor y me parece que está bien. No he tenido la oportunidad de ir a Venezuela. No sé que tan cierto sea (esa información). Cuando voy te cuento", comentó Leslie Shaw sobre la denominación de Mario Hart como el mejor artista urbano de Perú.

Sin embargo, sobre el caso de Korina Rivadeneira prefirió mantenerse en silencio y no opinar sobre el tema.

