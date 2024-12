Erick Elera contó divertida anécdota del nacimiento de su hijo

Erick Elera recordó una divertida anécdota de su hijo, Lucas Tadeo, apenas nació. El popular 'Joel' de Al fondo hay sitio contó que su pequeño le hizo un gesto cuando estaba en la incubadora y automáticamente pensó que tendría su misma personalidad. "Me sacó el dedo medio. Entré a verlo y me sacó el dedo, y dije 'este me va a hacer la vida a cuadritos'. Hasta el día de hoy me da la contra", relató.