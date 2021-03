Chola Chabuca ganó en rating al programa de Jorge Benavides

El 'Reventonazo de la Chola' fue el programa más visto del último sábado con 12.8 puntos de rating.

Pese a tener una dura competencia con otros programas en la pantalla chica, el 'Reventonazo de la Chola' lideró el ranking general del último sábado con 12.8 puntos de rating.

Esta preferencia del público se debió a las novedosas secuencias que presentó el 'Reventonazo', como el reality de infarto, donde conocidos personajes de nuestra farándula: Yiddá Eslava, Julián Zucchi, Ana Kohler, Daniela Darcourt y Marco Antonio Guerrero, fueron protagonistas de este espacio de talento.

➤ Mira: Aldo Miyashiro sobre COVID-19: "Tuvimos el soporte de Érika Villalobos porque nos cuidó"

También los retos extremos que tuvieron que pasar Christian Domínguez, Stephanie Orúe y Toño Centella.

De esta manera, la 'Chola Chabuca' dejó atrás a los auspiciosos espacios de 'JB en ATV' que logró 12.1 y 'Yo soy' que hizo 9.8.

➤ Mira: Bettina Oneto rindió homenaje a Osvaldo Cattone y lloró tras terminar de cantar

Ernesto Pimentel confesó sentirse orgulloso del respaldo del público y lo que ha logrado todos estos años: “Me siento muy contento de lo que yo hago y más aún que el televidente por 14 años nos respalda cada sábado”, manifestó.

También reconoció el gran desempeño de su equipo y al canal América TV por seguir dando alternativa de humor y entretenimiento.

Por otro lado, se comprometió a seguir esforzándose para divertir a su público. "Esto es un trabajo permanente y cada día nos esforzamos para dar lo mejor, así que vamos a seguir dando lo mejor", apuntó.

Todos los episodios de El Reventonazo de la Chola en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Robotín: "Mucha gente se burla de lo que me pasa, me duele porque he expuesto a mis hijas"