Angie Jibaja pide entre lágrimas a Romina Gachoy hablar sobre sus hijos

Angie Jibaja se enteró de las declaraciones de Romina Gachoy, quien hace algunos días afirmó que ama a los hijos de la modelo y se encuentran bien, y y le hizo un pedido especial a la actual pareja de su ex Jean Paul Santa María.

"Romina, podemos hablar entre mujeres, ¿por favor? Yo con todo respeto quiero conversar contigo porque necesito que tú me informes para estar sintonizadas, porque creo que no es la edad correspondiente para mis hijos, para saber que me han hecho esto, porque van a pasarla muy mal", fue el pedido que hizo Angie Jibaja entre lágrimas en una entrevista para el Reventonazo de la Chola.

