Yahaira Plasencia dijo esto tras elección de la nueva "Reina del totó"

El último sábado se realizó en la pista de baile la elección de la nueva "Reina del totó", y esto no pasó desapercibido para Yahaira Plasencia, quien se pronunció tras el triunfo de Maru Piro.

"¡Me declaro su fan! Siempre es un placer verla bailar, lo que ella transmite es increíble. Lucas Piro y Kare Dejo, avísenle que soy su fan. Para mi, y estoy segura que para muchos, la mejor", escribió en Instagram.

Además, la salsera precisó que sus palabras no es referencia al concurso. "Y no me interesa el baile del totó, me refiero a ella como bailarina. Es una trome, baila de todo y todo lo hace perfecto. ¡Maru, eres una capa!".

Recordemos que al final de la gala, Maru quedó eliminada con su hermano Lucas Piro, al no poder con Leslie Shaw en las votaciones.

