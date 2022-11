Santiago Suárez negó rumores de preferencia en El Gran Show: “El puntaje me lo gano con mi trabajo”

Santiago Suárez no se considera el favorito y mucho menos cree que existan preferencias en El Gran Show, pues sabe que semana a semana si se gana el más alto puntaje es debido a su esfuerzo en los ensayos.

¿Con qué nos vas a sorprender en esta gala?

Este sábado llego con una salsa muy de barrio, criolla, popular, y vamos con todo. Ya tenemos la coreografía, pero hay que afinar muchas cosas para llegar a la gala con un show pulido.

Y la gala pasada ya se sumaron dos participantes más, ¿qué opinas de ellos?

Me gustó la presentación de Milena Zárate, pero, aunque es chancona, si no se ha llevado la copa antes, menos lo hará ahora. Y a Gino Pesaressi recién lo he venido a conocer acá, se ve una persona tratable, no siento que sea un busca pleito, siento que con su trabajo está metiéndole punche y, como él dijo, "ha venido a subir el nivel de la competencia".

Hablando de Gino, ¿te sientes amenazado con su presencia?

No, no me siento amenazado por la presencia de Gino, lo que sí siento es que habrá una competencia sana y dura, y de eso se trata.

Tus compañeros dicen que te crees el favorito, ¿esto es verdad?

De hecho, creo que no tiene sentido lo que dicen, y si lo dicen por el puntaje que me pone el jurado, pues eso me lo gano yo con mi trabajo.

Y este sábado Giuliana Rengifo y Leysi Suárez llegan en sentencia, ¿con quién te quedas?

Le deseo lo mejor a las dos, pero me quedo con Leysi, que se vaya Giuliana, en el buen sentido. La competencia se está poniendo más exigente y siento que Leysi puede dar más batalla.

LO MEJOR DEL BAILE EN CADA GALA

Después de cinco años fuera del aire, Gisela Valcárcel regresa con este exitoso formato con una nueva temporada que viene cargada de sorpresas, pero se definirá en la pista. Esta semana alguien se despide de la competencia: Leysi Suárez o Giuliana Rengifo.

Todos los episodios de El Gran Show en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!