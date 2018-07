Reyes del Show: Leslie Shaw comparte motivador mensaje con tierno video

Leslie Shaw aprovechó las redes sociales para dejar un motivador mensaje sobre la lucha por los sueños.

"Desde muy chiquita me encantaba cantar, siempre tuve claro que quería ser cantante, siempre me preguntaban ¿Leslie que quieres ser de grande? Siempre dije: cantante; y muchas personas me decían: ya, pero ¿una carrera?. Y yo insistía, cantante, pues", empezó a contar.

Indicó también que nada ni nadie podrá reemplazar aquel sentimiento que siente cada vez que sube a un escenario para cantar.

"¡Nosotros hemos venido a la tierra a vivir, a sentir, a soñar! No a hacer lo que dicen los demás o lo que para ellos es correcto, ¡no a sobrevivir! Los invito a soñar y a dejar de lado todos los miedos, solo tienes que seguir esa corazonada que te dice: 'Heyyy, no pares, sigue adelante, lo lograras'", se lee en parte de extenso mensaje.

Por último, invitó a las personas a arriesgarlo todo por los sueños.

Recordemos que Leslie Shaw se encuentra en sentencia, y para votar por ella debe hacerlo en la aplicación de América TVGO y marcar la opción14.

