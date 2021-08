Paula Manzanal enternece al presentar a su hijo Valentino en Reinas del Show

"Es mi único hombre", dijo Paula Manzanal, quien no paró de besar y abrazar a su bebé ante cámaras.

Paula Manzanal recibió el apoyo de su familia en su sentencia en Reinas del Show. La modelo llegó junto a su mamá, su hermano Luca y su hijo Valentino, quien lloró porque no pudo acercarse a su mamá, ya que le tocaba bailar.

► Mira:Milena Zárate arremetió contra Paula Manzanal y Jossmery Toledo: "Ellas solo vienen a pasear"

"Estaba triste porque me veía y no podía acercarse. Es mi hombre, mi único hombre, el verdadero", dijo Paula Manzanal, quien no dejaba de acariciar, abrazar y besar a su único hijo para que se calme.

No te pierdas ningún programa de Reinas del Show en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Paula Manzanal lloró al hablar sobre su hijo: "Me duele dejarlo solo"