Karen Dejo: "Estoy enamorada de Lucas Piro"

Karen Dejo expresó libremente sus sentimiento por Lucas Piro, de quien admitió estar enamorada.

"A mis más de 30 años me estoy dando cuenta que me he enamorado. Estoy amando a una persona tanto, que su bienestar me hace feliz y lo malo que le pasa me mueve", confesó la Sabrosura.

Además, la competidora contó que le costó creer la eliminación de su pareja de baile.

"Es la primera vez en mi vida, dentro de TV y fuera de ella, que algo me tocaba el corazón y me estaba consumiendo por dentro", añadió.

Sobre su eliminación, Karen Dejo comentó que así son las reglas de la competencia.

