Jazmín Pinedo sobre ruptura con Gino Assereto: "Nadie está obligado a amar a alguien para toda la vida"

Jazmín Pinedo reveló cómo enfrentó su separación. "Duele hacer planes y que no funcionen", confesó.

Jazmín Pinedo se confesó para las cámaras de Reinas del Show y habló del fin de su relación con Gino Assereto. "Nadie está obligado a amar a alguien para toda la vida", enfatizó la animadora de televisión.

"Cuando nosotros decidimos terminar la relación, sí fue una decisión bien dolorosa y bien dura. A muchas mujeres les avergüenza decir que están separadas, pero no tiene nada de malo, lo que debería darnos vergüenza es la forma en que te separas", dijo Jazmín Pinedo en una entrevista fuera de la pista de baile.

"Yo desde que me separé dije yo no voy a volver a hacer planes, duele hacer planes y que no funcionen, y hay días en que yo necesito que alguien me reponga, venga y me abrace y me diga que todo va a estar bien, pero… ser una mujer empoderada es realmente voltear y decir yo puedo sola", recordó la modelo, quien se conmovió mientras hablaba de su ruptura con Gino Assereto.

