El Gran Show: ¿Lucecita Ceballos quiere ingresar a la competencia?

Me encantó porque desde el principio hubo conexión entre nosotros, para el baile se necesita conexión, no solo se trata de aprender a la coreografía. Cappillo está loco, y yo también, así que esta gala llegamos a sorprender.

Estar en "El gran show" es un reto, yo creo que uno no debe picarse. A Giuliana y a todos les aconsejo, no le hagas caso a los comentarios que fastidian; es lo que hago yo, a mí lo que no me suma, me resbala.