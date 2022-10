Giuliana Rengifo y Leysi Suárez: ¿Cómo reaccionaron tras versus de canto y baile en El Gran Show?

“Estoy muy contenta porque sabes que, en esta pista nos ponen distintos retos a todos, yo sé que lo he hecho muy bien, yo ya me daba de ganadora de verdad porque yo he salido de la zona de confort, Giuliana ha cantado un clásico y es una canción que ella lo domina desde hace muchos años y yo estoy cada día aprendiendo porque me encanta cantar, me voy a seguir preparando, no es imposible que a mí me quiten los sueños que tengo de toda la vida”, sentenció.