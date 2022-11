Facundo González bromeó con Gisela Valcárcel: “Ethel ahora sos mi hija”

Facundo González no desaprovecha ninguna oportunidad que ganarse el corazón de Gisela Valcárcel , sin embargo, en el camino se ha cruzado con Ethel Pozo , hija de la conductora quien al parecer no se mostró tan contenta con los coqueteos del argentino hacia su madre.

“Usted sabe que yo con su hija Ethel, que le tengo un respeto, yo creo que Ethelcita está en contra de nuestro amor, sí, porque cuando yo le digo hijastra, como chiste, ella pone cara como de cuándo se molesta, hace como puchero, creo que no le gusta. Creo que está un poco en contra de lo nuestro, pero ya le dije que no se preocupe que yo tengo el corazón bueno (…) Yo le dije no tiene que ponerse mal”, confesó el participante de Esto Es Guerra.