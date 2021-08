¿Carla Rueda y su bailarín Diego Cornejo son captados besándose?

Carla Rueda y Diego Cornejo explicaron qué pasó en el estacionamiento del canal. "Siempre estaré con ella", dijo el bailarín.

Carla Rueda y Diego Cornejo siguen en coqueteos y cada vez más juntos. La pareja de baile fue captada por las cámaras de Reinas del Show en un auto y se ve que el también coreógrafo se acerca a la deportista para besarla.

La "Cotito" dijo su verdad sobre el "ampay" en el estacionamiento del canal. "Ese día en verdad no pasó nada, solo me dijo todo va a estar bien porque habíamos tenido unos inconvenientes, me dio un beso en la frente y ya más nada. Yo he sido muy clara con él, yo soy clara conmigo mismo y sé lo que quiero para mí y para mi vida", afirmó Carla Rueda.

Por su parte, su bailarín Diego Cornejo explicó que fueron al estacionamiento para conversar porque en la academia hay cámaras. "Tenemos una conexión amistosa, justo hablamos cosas que llegan al corazón… le dije no estás sola y le di un beso en la frente, le di un abrazo también", dijo el integrante de Reinas del Show.

