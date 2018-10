Yahaira Plasencia responde ante rechazo del público en concierto de Amy Gutiérrez

Yahaira Plasencia al parecer se baña en aceite para evitar las duras críticas del público, pero sobre todo con lo más reciente de las supuesta pifeadas durante el concierto de lanzamiento de Amy Gutiérrez.

“Ya estoy tranquila, ya estoy curada de todas esas cosas. Igual yo siento que la gente me recibió bien, me recibió súper bien, pero al final yo me imagino que pensaban que iba a cantar, pero yo estaba mal de salud”, comentó la ‘reina del totó’.

En cuanto a los males que la aquejan y le están impidiendo realizar sus presentaciones dijo lo siguiente pues también se rumorea que se habría realizado una lipoescultura: “Con el tema de los riñones ya estoy llevando mi tratamiento”.

