¿Yahaira Plasencia aceptaría hacer un dúo con Daniela Darcourt?

Yahaira Plasencia visitó el set de ‘En Boca de Todos’ para promocionar su nuevo tema musical, pero antes de poner a gozar al público pasó por un breve y picante cuestionario por parte de Facundo Gonzáles.

¿Tienes miedo de enfrentarte a Daniela Darcourt en ‘El Dúo Perfecto’?“Miedo jamás, pero ahorita no está en mi prioridad, mi prioridad ahorita es hacer música y estar enfocada únicamente en lo mío”, respondió la expareja de Jefferson Farfán.

Tampoco dudó mucho en hablar del talento de la ganadora de la segunda temporada de ‘El artista del año’: “No la conozco personalmente, pero he visto el programa en alguna oportunidad y sé que es una chica muy talentosa y completa”.

Por último, Yahaira no descartó que más adelante se podría juntar con Daniela para promover un nuevo tema musical: “Ahorita no está en mis planes hacer dúo con nadie, estoy haciendo música yo tranquila y si se da en algún momento la oportunidad, chévere sino normal. Creo que en un show tendría que prepararse algo bonito, no puede salir así como de la nada, creo yo”, finalizó.

