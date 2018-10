Vernis Hernández sobre Génesis Tapia: “Todos la conocen bien y saben su historia”

Vernis Hernández no le gusta estar en boca de todos, pero también sabe cuándo tiene que dejar las cosas claras.

Es por eso que la cubana no dudó en responder a Génesis Tapia, quien la calificó de ‘segundona’ por su participación en ‘El Dúo Perfecto’.

“Yo pisé ‘El artista del año’ mucho antes que ella, como invitada en el primer programa. Gisela Valcárcel dijo que desde hace mucho quería que sea parte del show. Ahora mis tiempos me lo permiten y estoy aquí. En la primera temporada me llamaron y estada saliendo para Japón, 15 días de gira. En la segunda temporada tenía tres viajes a provincias. Supongo que por eso habrán convocado a las ‘X’. No hablemos de ‘segundonas’ aquí, todos la conocen bien y saben su historia”, sentenció.

No te pierdas ningún programa de El artista del año en TVGO.¡Suscríbete Ahora!