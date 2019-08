Vania Bludau emocionó al jurado con espectacular baile en final de "Reinas del show"

¡Conmovidos! Vania Bludau resultó ser la gran ganadora de Reinas del show, pero antes de recibir el gran premio, la modelo cautivó al jurado con una presentación que generó comentarios muy positivos.

Al ritmo de la canción "Try", "de Pink, la concursante realizó una danza contemporánea en la que usó – al igual que sus compañeras – una esfera de metal como elemento obligatorio para la primera performance de la noche.

La gran impresión que causó Vania con esta presentación fue tanta que incluso Santi Lesmes pidió la palabra para elogiarla, pese a que no era su turno. "He sido muy directo contigo. Te puedo decir que esta actuación me ha hecho sentir lo que ninguna en toda la temporada. Después de lo que he visto, creo que sí mereces ganar esta corona"

Por su parte, Alejandra Sánchez muy emocionada agregó: "Me siento muy orgullosa de ti porque conozco tu proceso. Lo que hemos visto ha sido digno de esta noche".

