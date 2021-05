Tilsa Lozano sobre presentación de Milett Figueroa: "No me gustó"

Tilsa Lozano tuvo duro comentario sobre presentación de Milett Figueroa en El Artista del año

Millet Figueroa se presentó en el escenario de El Artista del año para cantar "Esa negrita tiene tumbao" de Celia Cruz, pero para Tilsa Lozano no fue del agradó, pues declaró "No me gustó". ¿Qué más dijo?

"Voy a decir la verdad, no me gustó. Estuviste más sexy, sí; más segura, sí, pero creo que la canción de Celia Cruz te quedó demasiada grande, no me gustó", sentenció Tilsa Lozano.

Santi Lesmes, Aldo Miyashiro y Denisse Dibós no estuvieron de acuerdo con esta declaración, pues para ellos Milett sí dio lo mejor de sí y lo hizo muy bien.