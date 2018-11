Santi Lesmes sorprenderá a Michelle Soifer con propuesta de trabajo para Kevin Blow

Santi Lesmes, fiel a su picante estilo, opinó sobre la salida de Kevin Blow de la competencia de ‘El Dúo Perfecto’.

“Ahora tendrá que pensar en trabajar y en hacer algo. Estoy buscando un chofer para que me lleve y me traiga al canal, así que no si no está con chamba y, si tiene brevete. Lo puedo contratar de chofer”, comentó.

Y no dudó en hablar sobre las lágrimas de Michelle Soifer tras la dura decisión que tuvo que tomar respecto a su novio.

“La vi afectada de verdad. Lo que pasó el fin de semana es lo que tenía que haber ocurrido antes. Separar a Michelle y a Kevin era algo importante. A ella le llaman en ‘sol’ y el único que hace que no brille es Kevin. Creímos que Michelle debería continuar, pero sin él para que pueda brillar como siempre lo ha hecho”, sentenció.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado (Opción 1) con Jonatan Rojas y Luis Baca (Opción 5). Puedes salvar a tu dúo favorito votando todos los días a través de la aplicación América TVGO.

No te pierdas ningún programa de El artista del año en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!