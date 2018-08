Santi Lesmes lanzó este golpe bajo a Kevin Blow tras ser eliminado del programa

Kevin Blow hizo su última presentación en ‘El artista del año’ de la mano de Michelle Soifer, pero no fue la mejor estrategia.

El jurado fue bastante duro en criticarlo sobre todo el polémico Santi Lesmes, quien después de la eliminación se dio unos minutos para lanzar golpes bajos al dominicano.

“Yo no lo eliminé, sino fue el público y los miembros del jurado. Puede ser maravillo con ella (Michi), pero no tiene talento artístico, no pasa nada y debe saber que hay más profesiones en esta vida. Ahora puede dedicarse a llevarla la maleta a Michelle Soifer, a peinarle las extensiones. Lo que queda claro es que fue eliminado con total justicia, su actuación fue la peor de todas las temporadas de ‘El artista del año’. Kevin no está para esa competencia ni para ninguna”, sentenció el español.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Maricielo Effio (Opción 14), Génesis Tapia (Opción 16) y John Kelvin (Opción 21). Puedes salvar a tu favorito votando todos los días a través de la aplicación AméricaTVGO.

No te pierdas ningún programa de El artista del año en TVGO.¡Suscríbete Ahora!