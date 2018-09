Rosángela Espinoza le envió este contundente mensaje a Daniela Darcourt

Rosángela Espinoza rechazó rotundamente las declaraciones de Daniela Darcourt en las cuales se defendía de las críticas y comparaciones con la chica selfie después de haber bailado bachata en la reciente edición de ‘El artista del año’.

“Hay personas que tal vez son buenas en algo y no en otra cosa, entonces siempre es bueno destacar el talento y yo he visto que Daniela Darcourt está cantando muy bien y de hecho que si a mí me comparan, a nadie le gusta no? Pero siempre hay que resaltar las virtudes y el talento, tal vez no decir ‘ay no me comparen’, tal vez la actitud como uno lo dice puede generar cierto fastidioso para la otra persona”, comentó la participante de ‘Esto Es Guerra’

Por otro lado, Rosángela también opinó sobre el comentario de la salsera en el cual hacía hincapié que ella era profesional, dando a entender que la 'barbie peruana' solo era una bailarina empírica.

“Pero sí, es verdad, uno no es tan bueno en todo, SIEMPREHAYQUESERHUMILDE y aceptar personas que también destacan en el canto, en el baile, no hay que creerse que tú eres la top ni nada (…) Yo aprendí bachata en El Gran Show y agradezco a la academia de baile, a los profesores, a los coreógrafos que sin ellos no me hubieran enseñado no hubiera expresado al público ese baile con sentimiento, y lo más importante cuando tú lo haces con amor, te diriges al público y lo haces con bastante cariño y es donde te reconocen y te dicen ‘qué bonito bailas’ porque transmites carisma y buena onda, el público sabe”, sentenció.

