Pedro Loli y su novia vibraron de emoción al contar que serán padres

Pedro Loli y su novia Fiorella Méndez ya no podían ocultar por más tiempo la tierna noticia que les ha cambiado la vida radicalmente.

Es por eso que en la reciente edición de ‘La Banda del Chino’ durante la visita de Pedro y Daniela Darcourt, Aldo Miyashiro no dudó en decir estas palabras que sorprendieron a más de uno: “Pedro, en El Gran Show pasado yo querìa que gane Rossana Fernández Maldonado, evidentemente porque es actriz, porque la conoces y ganaste tú, ganaste bien y estás construyendo una carrera de solista, importante ahora y te felicito de verdad. Pero ahora quiero que ganes tú con Daniela, porque me alegra muchísimo de verdad que vayas a ser papá del hijo de Fiorella Méndez. De verdad, no pensaba decirlo, salió así de la nada, pero este sábado me invitaron a ser jurado, no puedo ir, pero a diferencia de otros sábados voy hacer barra por tí y por Daniela, porque todos acá queremos muchísimo a Fiorella”

En ese momento los aplausos de todos los que hacen el programa del Chino, terminaron emocionando a la joven y Loli no dudó en darle un abrazo reconfortante.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado (Opción 1) con Micheille Soifer y Nikko Ponce (Opción 4). Puedes salvar a tu dúo favorito votando todos los días a través de la aplicación América TVGO.

