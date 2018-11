Pedro Loli se declaró culpable de sentencia con Daniela Darcourt en ‘El Dúo Perfecto’

Pedro Loli y Daniela Darcourt visitaron el set de ‘En boca de todos’ para hacer campaña por votos, pero no dudaron en hablar sobre su show en la gala de caracterización de ‘El Dúo Perfecto’.

El cantante fue consultado sobre si tenía la mayor responsabilidad de haber caído en sentencia y esto fue lo que respondió respecto al candente tema.

“La culpa fue del jurado, porque el jurado me mandó a sentencia (…) En realidad, fui yo. Tuvimos algunas cosas que de pronto yo no me sentí contento con lo que hice, pero esto también demuestra que nosotros no somos perfectos, que por ser los ganadores tenemos que llevarnos los 11 por así decirlo (…) Nuestros personajes (Rafaella Carrá y Luciano Pavarotti), creo yo, fueron los más complicados de la gala”, sentenció.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Michelle Soifer y Kevin Blow (Opción 4) y Daniela Darcourt y Pedro Loli (Opción 6). Puedes salvar a tu dúo favorito votando todos los días a través de la aplicación América TVGO.

No te pierdas ningún programa de El artista del año en TVGO.¡Suscríbete Ahora!