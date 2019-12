Pedro Loli lloró y pidió disculpas tras polémica por infidelidad

¡Por única vez! Pedro Loli reapareció en El dúo perfecto y se quebró al expresar su pesar por la situación que atraviesa con su familia por primera y única vez frente a una cámara de televisión.

"Lamentablemente soy una persona muy confiada y hay algunas personas que de pronto se aprovechan de eso y de mi amistad. No me importa nadie más que mi familia, quiero pedirles disculpas por el mal rato, por la exposición, porque ellos no se merecen esto. El único responsable de sus actos soy yo. Mi verdad la sé yo y las explicaciones del caso solo se la merece mi familia", dijo mientras trataba de controlarse para decir todo lo que sentía debía manifestar.

Al ver lo afectada que estaba el cantante y ganador de una de las temporadas de su programa, Gisela Valcárcel trató de reconfortarlo con un cálido abrazo de despedida.

