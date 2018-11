Michelle Soifer: Nikko Ponce preocupado por esta razón que involucra a la ‘guerrera’

Nikko Ponce no ha dudado en confesar sus sentimientos sobre las actitudes de Michelle Soifer durante esta semana de ensayos para la octava gala de ‘El Dúo Perfecto’.

Por eso dio estas palabras: “Creo que extraña a Kevin Blow, siente tristeza porque él no está, por no poder compartir con él en el escenario, y en casa, debe sentir también la pegada”.

Pero por otro lado, no dudó en responder sobre si habrían celos de parte de Kevin Blow por haber ocupado su ‘puesto’ al lado de su novia y esta fue su contundente respuesta.

“Sinceramente, no lo sé, yo no lo conozco mucho y no he hablado con él. En todo caso, espero que a Kevin no le incomode que yo sea la pareja de Micheille”

Recuerda que esta semana están en sentencia: Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado (Opción 1) con Shantall y Mirella Paz (Opción 3). Puedes salvar a tu dúo favorito votando solo el sábado 01 de diciembre durante el programa en vivo a través de la aplicación América TVGO.

