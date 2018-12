Michelle Soifer arremetió contra Nikko Ponce por supuesta falta de compromiso

Michelle Soifer sigue dando golpes bajos a Nikko Ponce y esta vez fue entrevistada luego de sus ensayos para la gran final de ‘El Dúo Perfecto’ y esto fue lo que dijo que su compañero.

“Estoy protegida ante toda esa gente, esos envidiosos que siempre están tirando cualquier cosa, por cierto, de quien más me tengo que proteger es de mi dúo porque nunca viene, entonces bueno creo que voy a hacer mi solo y estoy practicando mi solo y ya bueno si él logra llegar ese día, bacán”, comentó.

Pero, por si fuera poco, la chica reality reveló que no siente compatibilidad alguna con el actor y así desfogó sus molestías.

“El problema es que no tiene tiempo para ensayar, entonces si hubiese sido así, hubiese dicho con anticipación y normal buscábamos otra persona que tenga tiempo. Bueno yo vengo a hacer mi trabajo, obviamente ya me quité de la cabeza ganarme la copa, ya me lo saqué, solamente hacer un buen perfomance para la gente. ¿Por qué? No coincidimos en nada, entonces bueno, es dúo, qué pena, qué pena que no llegué a encontrar el dúo, para mí era Kevin, pensaron que no, lo eliminaron, está bien, estabamos en busca de mi dúo, lamentablemente no se encontró”, sentenció.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado (Opción 1) con Micheille Soifer y Nikko Ponce (Opción 4). Puedes salvar a tu dúo favorito votando todos los días a través de la aplicación América TVGO.

