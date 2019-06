Mario Hart impresionó al jurado con esta presentación en "El artista del año"

En la reciente gala de El artista del año, Mario Hart impresionó al jurado con su presentación al ritmo de los temas Sopa de caracol y Mete y saca.

Con mucho ritmo, el participante cantó y con la puesta en escena, sacando sonrisas a algunos miembros del jurado.

Terminada su performance, el piloto de carreras reciubió la opinión. Denisse Dibós dijo lo siguiente: "Cuando esperas algo de un artiosta y no te lo da no te decepciona, cuando no lo esperas y te lo da. Eso es lo que, personalmente, a mí me pasa con Mario".

