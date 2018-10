Kevin Blow volverá ‘loca’ a Michelle Soifer con esta candente promesa a Cielo Torres

Kevin Blow y Cielo Torres están ensayando al 100% para lo que será la gran tercera gala de ‘El Dúo Perfecto’.

Sin embargo esta dupla ayer se dio un breve descanso y visitó el set de ‘La Banda Del Chino’ para hablar de lo que será su presentación.

Cuando Aldo Miyashiro le consultó a Blow sobre lo que veremos en el imponente escenario, este respondió así: “Me dijeron que puedo decir que esta gala va ser de películas, va ser también actuación, no sé cómo vamos hacer con la parte del chape (con Cielo Torres), no lo he conversado (con Michelle Soifer)”, confesó.

Estas declaraciones sacaron chispa entre los presentes quienes comenzaron a hacer bromas al respecto, pero ¿Cómo le caerá esta noticia a ‘michi’?

