Fresialinda contó la extraña historia detrás de esta foto con Ricardo Rondón

Fresialinda no lo ocultó más y reveló las oscuras intenciones de Ricardo Rondón por la fotografía que se tomaron juntos durante los ensayos para la próxima gala de ‘El artista del año’.

La cantante folclórica estuvo haciendo campaña en el programa que dirige el polémico periodista y ella no tuvo reparos en hacer el comentario para conocimiento de todo el público.

“No estoy muy cómoda de estar al lado de Ricardo Rondón porque el otro día me dijo: ¿Fresia nos tomamos una fotito? Y sentía que ya no entraba el aire y cuando me di cuenta, me estaba ahorcando”, afirmó la cantante folclórica.

