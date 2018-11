Erick Sabater dijo esto tras lágrimas de Michelle Soifer por defender a Kevin Blow

Erick Sabater no ha dudado en hacer ciertos comentarios sobre Michelle Soifer después de que derramó algunas lágrimas en la reciente edición de ‘El Dúo Perfecto’.

El modelo comentó: “Lo de ellos fue una relación que empezó mal, pero no quiero opinar ni mal ni bien, es una relación pasada”.

Respecto al supuesto acto de amor de Kevin Blow con la chica reality sobre dar un paso al costado para dejarla brillar, dijo lo siguiente:

“Nosotros no terminamos porque dejamos de querernos, yo vi que la relación no daba para más y dije que nos estaba afectado a los dos, no nos estábamos entendiendo. Le pregunté si sentía que estaba avanzando, yo la deje ir porque entendí que era una persona que podía ser feliz tal vez no conmigo”, sentenció.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Michelle Soifer y Kevin Blow (Opción 4) y Daniela Darcourt y Pedro Loli (Opción 6). Puedes salvar a tu dúo favorito votando todos los días a través de la aplicación América TVGO.

