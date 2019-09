Emilio Jaime fue eliminado de "El artista del año"

¡Agradecido! Emilio Jaime fue el primer eliminado de la segunda temporada de El artista del año al enfrentarse a Paula Arias en la sentencia, donde salió al escenario con su interpretación al ritmo del musical Grease.

El exchico reality se despidió del reality no sin antes expresar su agradecimiento por haber sido parte de esta competencia de talento con sentidas palabras hacia Gisela Valcárcel y el equipo de producción del programa.

"Para mí es un honor pisar esta pista, es un lugar donde me ponen retos y me ayudan a salir de mi zona de confort. Yo sé que en algún momento voy a regresar a esta pista representando al Perú a nivel internacional", comentó Emilio. Además, agregó: "Me voy súper feliz, es una experiencia súper linda. (Quiero) agradecer al jurado porque cada crítica que ustedes me dan las tomo para seguir mejorando".

