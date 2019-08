Dorita Orbegoso lloró al hacer esta revelación en vivo

Dorita Orbegoso no pudo contener las lágrimas al confesar lo incómoda que se sintió por no haber ensayado tal como lo esperaba para su duelo en la semifinal de Reinas del show con Andrea Luna.

Después de su presentación al ritmo de un tema de Dilbert Aguilar, la participante contó que no había podido realizar sus prácticas como hubiese querido a diferencia de sus compañeras.

"Ha sido una semana bastante difícil, pero estoy bien", dijo antes de quebrarse mientras explicaba que no le habían permitido seguir practicando debido a que la prueba de sonido de un grupo tomó más tiempo de lo que esperaba.

"Fui la última en ensayar, solo di dos pasadas, apagaron las luces. Sí me frustra. Me pareció injusto. Sí me molestó ayer que no haya tenido el mismo tiempo que mis compañeras", expresó.

