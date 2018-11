En el último programa de ‘El Dúo Perfecto’, Daniela Darcourt y Pedro Loli sorprendieron a todos al convertirse en "Kiss" . La pareja se caracterizó como el 'Demonio' y el 'Chico estrella' e interpretaron la canción "I was made for lovin' you".

No te pierdas ningún programa de El artista del año en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!