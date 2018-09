Daniela Darcourt sorprendió a Patricio Parodi con esta revelación

Daniela Darcourt causó furor con su visita al set de ‘En boca de todas’ al conversar de temas picantes en la franquicia ‘Pato al agua’ de Patricio Parodi.

Pero las preguntas no fue lo más sorprendente, sino lo que le dijo al chico reality: “Yo quisiera que me des la segunda oportunidad a mí y no a Flavia Laos”, dijo entre risas.

“A ti no tendría que darte ninguna segunda, a ti en la primera”, fue la respuesta de Patricio.

Al ser consultada por lo que le atrae de Parodi, la salsera respondió así: “Me parece un chico muy atractivo, me gustan sus gestos. Cuando lo he visto en ‘Esto Es Guerra’ me quedaba prendida en la televisión”.

