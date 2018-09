Daniela Darcourt sobre Rosángela Espinoza: “En ningún momento he menospreciado su trabajo”

Daniela Darcourt no le gusta estar en problemas por malos entendidos o críticas, por eso durante su visita al set de ‘En boca de todos’ se dio unos minutos para dejar en claro lo que sucedió y lo que dijo sobre Rosángela Espinoza.

“Yo lo único que voy a decir respecto a las declaraciones de Rosángela, las dos venimos del mismo barrio y hablamos de humildad o soberbia, aparte venir de un barrio o comer en un puesto de una esquina o tomarte fotos con la gente no te hace más o menos humilde, empezando por ahí. Tu cable a tierra viene de distintas formas y de otro lugar, segundo y más importante, creo que la cantidad de años que tengas no te dan más experiencia o menos experiencia, bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero muchas veces el alumno supera al maestro y en muchos casos de repente un joven de 15 años puede superar a una persona de 50, por su trabajo y por su dedicación. Yo en ningún momento he menospreciado el trabajo de Rosángela, lo único que he pedido es que no me comparen porque yo no lo haría jamás con ella, creo que ambas tenemos estilos muy diferentes, ella es una bailarina empírica y yo soy una bailarina con técnica y con clases previa, tengo un respaldo diferente. Con esto no estoy ninguneando ni creyéndome la más ni la menos, creo que se respetan las posiciones”, comentó la salsera.

