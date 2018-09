Daniela Darcourt se conmovió al recordar a su abuelo

Daniela Darcourt estuvo en aprietos con algunas preguntas que le hizo Patricio Parodi en su visita al set de ‘En boca de todos’.

Uno de los temas más conmovedoras para la salsera fue hablar y recordar lo más lindo de su fallecido abuelo Ceferino.

“Yo cuando hablo de mi abuelo siempre me pongo muy triste porque es la única persona que creyó en mí desde el primer momento, nunca me puso límites ni ningún pero siempre me dijo ‘sé cómo quieras ser, así el mundo se te venga encima o sientas que nadie quiera apoyarte, lo que empiezas, lo terminas; y trata siempre de ser la mejor, no pisando ni apagando la luz a nadie’. Y eso es lo que trato de hacer, porque es la única promesa que tengo por cumplirle, porque el resto siento que lo vengo haciendo todos los días”, dijo con aparente rostro triste.

¿Será por eso que cada éxito tuyo se lo dedicas siempre a él? “Sí, lo siento a veces manejando, en el escenario. Me ha pasado que en personas he intentado buscarlo o me lo he encontrado, o he sentido que alguien es tan igual que he quedado pegado cantándole a esa persona con lágrimas en los ojos pero diciendo ‘trágatelas porque aquí no puedes hacer esto’”, respondió.

