Daniela Darcourt: “Hablar de Yahaira Plasencia no me suma”

Al parecer Daniela Darcourt está cansada de ser acusada por detractores en redes sociales de colgarse de Yahaira Plasencia.

Por eso después de su presentación en la reciente edición de ‘El Dúo Perfecto’, detrás de cámaras fue consultada por su ‘colega’ y no dudó en hacer una tremenda aclaración.

“Sé que siempre me van a preguntar por ella, pero no quiero responder nada porque es algo que no me suma. No quiero opinar de ella ni de nadie. Quiero seguir manteniendo mi carrera limpia, tranquila, sin escándalos, sin necesidad de que digan ‘ella se está colgando de tal para hacer algo’. Yo estoy demostrando que la quemada de pestañas funciona y que no se necesita otra cosa (escándalos) para crecer. Sola he forjado mi carrera y lo estoy logran de manera internacional”, sentenció la salsera.

