Daddy Yankee: Stephanie Valenzuela confesó el mensaje que le dedicó

Stephanie Valenzuela volvió a la pista de El artista del año con una inesperada noticia y confesó que Daddy Yankee le dedicó un mensaje tras el comentario de Gisela Valcárcel. La modelo dijo esto tras el comentario en redes de Lucho Cáceres.

"Esta semana me sintí muy bien. A raíz de lo que comentaste la semana pasada, hasta Daddy Yankee me ha llamado que quería venir a reforzarme. Nacho también me escribió", comentó Tefi Valenzuela tras el incidente en el programa pasado.

