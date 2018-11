Cielo Torres arremente contra Michelle Soifer tras debut con Nikko Ponce

Cielo Torres no tiene pelos en la lengua y no dudó en opinar sobre la ‘química’ entre Michelle Soifer y Nikko Ponce.

La actriz reveló que si la chica reality no le pone actitud a la gala que se aproxima, no tendrá posibilidades de ganar en 'El Dúo Perfecto'.

“Siento que aún no es un dúo, son individuales, no siento a Michelle compenetrada con Nikko. No hay química, no hay nada. De hecho, será una ‘chamba’ difícil para él, porque recién ha entrado al programa. Si ella sigue con esa actitud, no tendrá opción de ganar”, sentenció la popular ‘Sabrina’ de Ojitos Hechiceros.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Amy Gutiérrez y Rossana Fernández Maldonado (Opción 1) con Shantall y Mirella Paz (Opción 3). Puedes salvar a tu dúo favorito votando solo el sábado 01 de diciembre durante el programa en vivo a través de la aplicación América TVGO.

