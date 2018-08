El artista del año: Tongo rechazó con estas palabras la imitación de John Kelvin

Abelardo Gutierrez, mejor conocido en el mundo de la música como 'Tongo' se pronunció tras la imitación que hizo John Kelvin en la reciente edición de 'El artista del año'.

"Le faltó potencia en la voz y moverse más. Es cierto que ahora último por mi enfermedad, tengo diabetes, no bailo mucho, pero antes baila bastante, y eso no vi en John. También le faltó improvisación, cuando, por ejemplo, Gisela (Valcárcel) le pide que cante en inglés, él tuvo que cantar en inglés, aunque sea en un mal inglés, en "tonglish". Debió ser más hábil. Debió sacar a bailar a Fiorella Rodríguez o a Cecilia Bracamonte. Ya ve, por eso lo mandaron a sentencia. Debió impresionar. Tongo no solo es un cantante, es improvisación, es chispa. Estuvo bien, pero le falto ser más aventado", comentó.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Ebelin Ortiz (Opción 20) y John Kelvin (Opción 21). Puedes salvar a tu favorito votando todos los días a través de la aplicación AméricaTVGO.

