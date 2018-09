El artista del año: John Kelvin rompió en llanto con tierna sorpresa por su cumpleaños

John Kelvin recibió su cumpleaños en medio de ensayos para la gran gala final de la segunda temporada de ‘El artista del año’.

Pero lo que era cierto es que el cumbiambero no imaginó ver a sus familiares y amigos entregándole una linda sorpresa en la academia. Tras los abrazos y lindas palabras. John no logró aguantar los sentimientos encontrados y rompió en llanto al recordar algunas personas que ya no se encuentran con él.

Esta semana los sentenciados son: Jonatan Rojas (Opción 19) y Julian Zucchi (Opción 23). Puedes salvar a tu favorito votando todos los días a través de la aplicación AméricaTVGO.

